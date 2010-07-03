Французский грузоперевозчик отказался от использования Севморпути

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Французская компания CMA CGM, которая является одним из крупнейших контейнерных грузоперевозчиков, отказалась от арктических маршрутов, пишет Figaro.

В первую очередь, это решение касается Северного морского пути. В компании объяснили, что это решение обусловлено выбором в пользу защиты окружающей среды, несмотря на конкурентное преимущество, которое дает этот маршрут.

Арктический шельф станет драйвером развития России. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в рамках Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге.

Ранее специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала информацию, что с 2019 года иностранным военным кораблям придется уведомлять российские власти о проходе по Северному морскому пути.

Северный морской путь является главной российской морской коммуникацией в Арктике. Он соединяет дальневосточные и европейские порты в единую транспортную систему.

