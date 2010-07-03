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Арктический шельф станет драйвером развития России. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в рамках Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге. Его слова приводит News.ru.

Сорокин рассказал, что разработка этих запасов способствует повышению экспортного потенциала России, развитию Северного морского пути и северных регионов страны, если рассматривать это с точки зрения портовой инфраструктуры. Также это положительно повлияет на различные социальные аспекты жизни людей.

"Как государство мы должны понимать, что этот ресурс у нас есть, и нам необходимо идентифицировать те проблемы, которые есть, и как их решить для того, чтобы запустить процесс разработки. Речь идет и о фискальной политике, и регуляторной, и о развитии технологий, и, конечно же, о стимулировании со стороны государства", – сказал Сорокин.

Сейчас ведется работа по разработке материалов, необходимых для работы в Арктике, технологий бурения, в том числе наклонно-направленного бурения. Также разрабатывается каротажное оборудование, сейсмическое оборудование для судов, которые ведут разведку на шельфе.