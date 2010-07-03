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Технологии

09:50

Первый в России корабль с технологией безэкипажного вождения протестируют в 2020 году

наука технологии

Фото: пресс-служба ОСК

Средне-Невский судостроительный завод планирует спустить на воду первый в России корабль с технологией безэкипажного судовождения. Как передает ТАСС, испытания запланированы на 2020 год.

Судно "Пионер-М" спроектировали в Севастопольском государственном университете на базовой кафедре "Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа". Его планируется использовать для круглогодичной работы в акваториях Черного и Азовского морей.

По словам гендиректора Средне-Невского судостроительного завода Владимира Середохо, его рабочие сформируют композитный корпус судна, а надстройку подготовят предприятия "Судокомпозит" в Крыму. Полностью строительство завершат на Севморзаводе.

Проект по созданию научно-исследовательского судна "Пионер-М" реализуется совместными усилиями Минобрнауки, Объединенной судостроительной корпорации и Агентства стратегических инициатив.

В сентябре научная экспедиция обнаружила на дне Кораллового моря неизвестные подводные вулканы.

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