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17:54

В российской Арктике пропала полярная станция

наука

17:54

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Руководитель комплексной экспедиции "Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля" Мария Гаврило сообщила об исчезновении строений бывшей полярной станции на острове Ушакова. По ее словам, комплекс "откололся" вместе с фрагментом ледника. Об этом пишет ТАСС.

"Весь комплекс строений откололся вместе с айсбергом, оставив на краю ледника только груду ржавых бочек", – рассказала Гаврило, добавив, что вместе со станцией исчезла и небольшая колония моевок и белых чаек, обосновавшаяся на брошенных строениях.

Экспедиция из 22 специалистов на судне "Профессор Молчанов" уже посетила несколько исторических мест и оценила состояние объектов историко-культурного наследия. Отмечается, что основанный Эрнстом Кренкелем в 1935 году дом полярной станции "Мыс Оловянный" сохранился хорошо, но объекты научных стационаров Арктического и Антарктического НИИ на мысе Ватутина и реке Подъемная пришли в упадок – там разрушились стены и деформировалась кровля.

В настоящее время ученые работают в море Лаптевых у северо-восточной оконечности острова Большевик в архипелаге Северная Земля. Они проводят комплексные биологические и географические исследования местности, отбирают образцы наземных и прибрежных беспозвоночных, организуют маршрутные геоморфологические наблюдения и составляют наземные маршрутные учеты местной фауны. В Архангельск экспедиция вернется 18 сентября.

Ранее австралийские океанологи из государственного объединения научных и прикладных исследований во время 28-дневной экспедиции обнаружили на дне Кораллового моря неизвестные подводные каньоны, которые имеют глубину до пяти километров, вулканы, находящиеся под водой, а также новый вид кораллов. Специалисты собрали 650 образцов, которые помогут ответить на вопросы о формировании Кораллового моря миллионы лет назад.

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