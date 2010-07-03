Ruptly запустило проект о гибели группы Дятлова

12:50
12:50
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Фото: соцсети
Видеоагентство Ruptly запустило мультиплатформенный интерактивный проект "Дневник группы Дятлова: последняя страница". Проект приурочен к 60-летию гибели девяти туристов на перевале Дятлова.
Иммерсивный проект основан на реальном дневнике группы Дятлова, личных фотографиях и записях участников экспедиции. Благодаря собранным материалам каждый сможет проследовать по маршруту группы вплоть до места, где погибла экспедиция.
"Наш проект выходит за рамки привычной документалистики: мы собрали все версии произошедшего, а пользователи могут выбрать ту, которая кажется им наиболее вероятной", – заявила глава Ruptly Динара Токтосунова, передает RT.
Маршрут группы повторили и сделали кадры с места трагедии. Съемки велись в том числе с помощью дрона. Журналисты поговорили с местными жителями, экспертами, следователями.
Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла из-за схода снежной лавины и неопытности. К такому выводу пришел Следственный комитет, сообщалось 1 марта.
Эксперты проанализировали данные ближайших к месту событий метеостанций и установили, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе трагедии прошел фронт циклона. Он сопровождался обильным снегопадом, ураганным ветром и падением температуры до -40 градусов.
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