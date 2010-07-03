Опубликовано видео "ужасающих" повреждений "Титаника"

Во время первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику" дайверы обследовали обломки британского трансатлантического парохода и сообщили об "ужасающих" повреждениях корабля из-за микроорганизмов и коррозии. Теперь же компания Triton Submarines опубликовала видеозапись погружения.

Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич отметил, что обрушение надстройки судна было лишь делом времени.

"Тонкий металл, обычная черная сталь. Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл", – рассказал Сагалевич, добавив, что с корпусом ситуация иная – он, по словам эксперта, простоит еще несколько десятилетий.

В компании Atlantic Productions же заявили, что "самой ужасающей зоной разрушения" оказалась правая сторона офицерских кают. Принадлежавшая капитану корабля ванна за последнее десятилетие исчезла, передняя мачта упала, а палубная каюта и капитанский мостик превратились в обломки.

"Титаник" отправился в свой единственный рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом и затонул через 2 часа 40 минут. Погибли около 1,5 тысячи человек.