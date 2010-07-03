Исследователи сообщили об "ужасающих" повреждениях "Титаника"

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Дайверы, которые обследовали обломки британского трансатлантического парохода "Титаник" в северной Атлантике, сообщили об "ужасающих" повреждениях корабля из-за микроорганизмов и коррозии.

Специалисты сделали снимки в формате 4К, а также создали детализированную 3D модель парохода.

"Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться вместе с каютами", – цитирует РИА Новости релиз компании Atlantic Productions.

По словам исследователей, ванна, принадлежавшая капитану корабля, которую часто можно было видеть на снимках, за последнее десятилетие исчезла. Упала передняя мачта, превратились в обломки палубная каюта и капитанский мостик. При этом темпы разрушения, по оценке экспертов, будут нарастать.

Ранее сообщалось, что лайнер, представляющий собой копию "Титаника", спустят на воду в 2022 году. Работу над проектом "Титаник II" ведет компания Blue Star Line, которую возглавляет австралийский бизнесмен Клайв Палмер. В планах воссоздать оригинальные исторические интерьеры. Авторы проекта уточнили, что особое внимание уделят системам безопасности. Лайнер, стоимость которого оценивается в полмиллиарда долларов, сможет вместить 2,4 тысячи пассажиров и 900 членов экипажа.

"Титаник" отправился в свой единственный рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом и затонул через 2 часа 40 минут. Погибли около 1,5 тысячи человек.

История с гибелью "Титаника" стала основой для нескольких фильмов, самый известный из них режиссера Джеймса Кэмерона получил 11 премий "Оскар". В 2017 году фильм признали национальным достоянием США.

