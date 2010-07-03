Бродвейский мюзикл "Титаник" впервые представят в Москве

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Премьера бродвейского шоу "Titanic. The Musical" состоится на сцене Московского Дворца Молодежи.

Постановку покажут в России впервые, сообщается на сайте площадки. Премьера запланирована на 27, 28, 29, 20, 31 августа и 1 сентября.

Мюзикл представят на английском языке с русскими субтитрами. Подлинные декорации прибудут из США, для их транспортировки понадобится пять фур.

Премьера мюзикла "Титаник" Маури Йестона состоялась на Бродвее в 1997 году. Постановка получила пять наград театральной премии Tony Awards.

Ранее в Государственном Кремлевском Дворце в столице состоялась премьера французской версии мюзикла "Ромео и Джульетта".