Театральные премьеры: "Стиляги", "Боженька", "Король Лир"

Театральный критик Антон Хитров – о важных премьерах прошедшего месяца: режиссерском дебюте актера Никиты Кукушкина, театральной версии ретро-киномюзикла и первой в истории "Мастерской Фоменко" трагедии Шекспира.

"Король Лир"

Где: в "Мастерской Петра Фоменко"

Кто поставил: Евгений Каменькович

Чтобы ставить эту трагедию, нужны немаленькие амбиции – талантливых и даже гениальных "Лиров" в истории немало. И если вы не придумали чего-то выдающегося и неожиданного, зачем делать заведомо вторичную вещь? Свежее прочтение классики может оказаться скучным или глупым, может обеднять историю вместо того, чтобы открывать ее заново – но когда оно есть, хотя бы понятно, ради чего это все. Что заставило Евгения Каменьковича взяться за Шекспира – загадка.

Карэн Бадалов – Лир? Не похоже на режиссерское прозрение. Это самый очевидный кастинг из всех возможных. И не потому, что хороший артист Бадалов так уж интересен в этой роли, а потому, что остальным актерам из труппы она подходит еще меньше (приглашать людей со стороны в "Мастерской Фоменко" не очень принято). Или Полина Кутепова в образе Гонерильи – старшей дочери короля? Кутепова – блестящая, самобытная актриса, настоящая звезда труппы, но что она сделала в этом спектакле, чего не делала раньше? А ее героиня – что нового мы о ней узнали? Да, в общем-то, снова ничего.

Премьера не плоха сама по себе и, наверное, способна впечатлить того, кто пришел в этот театр впервые и никогда раньше не видел Шекспира на сцене. Просто она сделана из общих мест. Действие вне времени, в фантазийном тридевятом царстве. Неверные дочери Лира не так плохи и заслуживают сострадания. Вообще неважно, кто был виноват, а кто прав: если в конце сцена буквально завалена трупами – все так или иначе виноваты. Круглая деревянная эстрада в первом же эпизоде ломается на части, символизируя не только раздел королевства, но и трагический распад миропорядка. Все выполнено на достойном уровне, но спектакль оставляет чувство дежавю, как какой-нибудь проходной супергеройский фильм.

В "Мастерской Петра Фоменко" никогда раньше не шли трагедии Шекспира – только комедии. Очень может быть, что незнакомый материал создавал иллюзию, словно команда нащупала, наконец, нечто новое. Проблема в том, что в мире (и даже в Москве!) есть и другие театры помимо "Мастерской", а там этого как будто не знают.

Ближайшие спектакли: 7, 12, 17, 21, 25 марта и 8 апреля

"Боженька"

Где: в "Гоголь-центре"

Кто поставил: Никита Кукушкин

Режиссерский дебют главной звезды "Гоголь-центра" по тексту Валерия Печейкина (это, если что, сценарист "Кислоты" и любимый драматург Кирилла Серебренникова). "Боженька" – ужасно смешная, хоть и претенциозная местами пьеса в традициях Эзопа, Лафонтена, Оруэлла и прочих авторов, которые приписывают невинным животным разные человеческие мерзости.

Сюжет такой. На лесной поляне живут зверята. Радуются жизни, целыми днями пьют чай и вообще никогда не какают. Вернее, так они говорят, а на деле – какают регулярно. Поляной правит ушлый Мышонок, который собирает на всех компромат, зарисовывая звериные какашки в альбом. Единственный, кого он так и не застукал – Журавлик, загадочная прекрасная птица. А маленький тиран желает знать наверняка, что "все звери делают каку". Ему не терпится выбить из чистюли все вот это самое. Буквально. Происходящее мы видим глазами Котенка – городского беженца, для которого лесные обычаи в новинку.

Премьера получилась ладной, но без особых сюрпризов: читаем сатиру про ханжеский, несвободный, инфантильный мирок – одеваем артистам пушистые ушки и сажаем в большую клетку. Зато из плюсов – безукоризненно точный кастинг и отличные актерские работы. Пьеса не работала бы, если бы режиссер не догадался: фразу типа "у Белочки в сумочке кака" надо произносить без сюсюканья, а как будто речь о серьезной проблеме взрослого человека.

Если вы переживаете за исход "театрального дела", это ваш спектакль. Печейкин написал "Боженьку" в 2015 году, когда Серебренников еще был на свободе, и вряд ли подразумевал кого-то конкретного, раздумывая, что стоит за репрессиями против неопасных "иных". Сейчас у сочувствующих зрителей "Гоголь-центра" нет сомнений, кто такой Журавлик, тем более что Кукушкин эту роль расширил и выделил.

Ближайшие спектакли: 6 и 7 апреля

"Стиляги"

Где: в Театре Наций

Кто поставил: Алексей Франдетти

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На Западе, во времена расцвета мюзиклов, они сначала выходили на сцене, а потом, если повезет, обзаводились киноверсией. Со "Стилягами" вышло наоборот: сначала Валерий Тодоровский снял фильм, а спустя 11 лет Алексей Франдетти сделал его театральный вариант – с теми же хитами русского рока, переписанными под сюжет, и с такими же беспощадно яркими костюмами.

Больше всего спектакль страдает от неровной драматургии оригинала. Две трети действия приходится на лавстори, которая не работает и нужна только для того, чтобы привести к мощнейшему беспросветному финалу.

Поначалу главного героя не то что трудно полюбить – про него вообще ничего не понятно. Как комсомолец Мэлс относится к своей организации? Почему так быстро променял ее на девушку? Почему его внутренний стиляга не проявляется до встречи с новыми друзьями? Как у него получилось дожить до 20 лет, не замечая вокруг забитых и зашоренных людей, а потом в одночасье сменить убеждения безо всякой внутренней борьбы?

Интересное начинается во втором акте (дальше будут спойлеры!). Стиляга Фред, негласный лидер тусовки, должен совершить первый взрослый выбор: папа-дипломат может выбить ему стажировку в Штатах с перспективой работы в посольстве, но с бунтарским имиджем и сомнительной компанией придется попрощаться. Отсюда пути друзей расходятся: кого высылают из города, кого забирают в армию, а кто пытается адаптироваться к обычной советской жизни.

В конце концов Мэлс остается совсем один. Он упрямо не хочет восстанавливаться в институте (читай: опять играть по лицемерным правилам, но никто, даже жена, не поддерживает его в этом решении. "Тебе кто дороже, я или твой саксофон?"). И вот тут настает момент, когда ты все-все проживаешь вместе с героем – и бессилие перед системой, и смешанное с чувством вины одиночество.

Ближайшие спектакли: 19, 20, 21, 22 и 23 апреля