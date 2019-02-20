Россия будущего: Богомолов поставил "Теллурию" Сорокина

В феврале на Таганке прошла премьера "Теллурии" Владимира Сорокина в постановке Константина Богомолова. Театральный критик Антон Хитров советует спектакль даже тем, кто книгу не читал.

"Теллурия" на Таганке

"Теллурия" Владимира Сорокина – роман о будущем, где глобализация пошла вспять. Наступило пресловутое новое Средневековье со священными войнами, рыцарями и князьями. Связи между людьми стали распадаться на всех уровнях. Страны разваливаются, города делятся на гетто, даже в биологическом смысле человечество делится на несколько видов – возникают великаны, лилипуты, псоглавцы и другие фантастические твари. Пределом мечтаний становится теллуровый гвоздь – исключительно мощный наркотик, который служит, опять же, изоляции. Неудивительно, что роман об этом мире тоже раздроблен и состоит из 50 новелл, связанных лишь общей вселенной.

Константин Богомолов взял от материала примерно пятую часть, но принцип сохранил и даже выстроил спектакль так, чтобы в конце каждой истории раздавались аплодисменты – ощущение целого ему бы только мешало. Вообще "Теллурия" на Таганке – это такой интеллигентный литературный театр, полный уважения к автору: даже если вы не читали роман, вы все равно без труда разберетесь, что к чему.

У Ларисы Ломакиной, бессменной художницы Богомолова, начался какой-то новый период: теперь зрительный зал интересует ее больше сцены. В "Ай Факе" по Пелевину публику распределяют по трем помещениям – A, B и C: от буквы на вашем билете зависит, что вы увидите "живьем", а что – в трансляции. Для "Теллурии" художница поменяла планировку зала: был театр, а стал цирк – воронка с актерами в центре и зрителями по краям. Круглая яма посередине площадки заставляет вспомнить еще одну воронку – ад из "Божественной комедии".

На место с лучшим обзором билеты не продают, потому что оно – декорация. Это роскошный трон, возвышающийся над последним рядом партера – ровно там, где по канону полагалось быть царской ложе (в Театре на Таганке ее, разумеется, никогда не было). Зал – это модель сорокинской вселенной: политическая карта переделана до неузнаваемости, а человечество, измученное войнами, вернулось к феодальному строю. Пространство затягивает публику в игру: где бы вы ни сидели, непременно будете видеть других зрителей, а они будут видеть вас – получается, вы смотрите спектакль и в то же время участвуете в массовке.

Актеров, наоборот, видно не всегда и не всем. Если вам досталось именно такое место, отнеситесь к этому философски – как к приему. Не исключено, что так и есть, поскольку "Теллурия" стремится к радиоспектаклю. Главное здесь – интонация и тембр, остальные составляющие театра почти не важны. Богомолов – идеальный постановщик Сорокина не только потому, что они близки стилистически: режиссер зациклен на произношении не меньше, чем писатель – на словах.

В мозаичном романе Сорокина множество жанров – прошение к начальству, репортаж, политическое воззвание – и столько же вариантов языка. В спектакле им соответствуют разные способы произносить текст: один – как из добротного психологического театра, другой – как из документального кино, третий – как из первой читки пьесы, четвертый – как из ритуала и так далее.

Чего здесь нет, так это нажима, штампов и фальши: в отношении работы с актерами Богомолов – редкий перфекционист. К тому же он собрал блестящую команду: в разных составах участвуют Александр Збруев, Сергей Чонишвили, Игорь Миркурбанов, Сергей Епишев, звезда любимовской Таганки Любовь Селютина и нынешний руководитель театра Ирина Апексимова. Для нее "Теллурия" – не только актерская, но и прежде всего кураторская победа: Таганка давно хотела совершить прорыв, и вот наконец получилось.

Ближайшие спектакли:

22, 23 марта, 20, 21 апреля

Билеты – от 1500 до 6000 рублей

Другие московские спектакли по Сорокину

"День опричника"

Кто поставил: Марк Захаров

Где: в "Ленкоме"



"День опричника" – повесть о гэбэшно-православной самодержавной России будущего, которая показалась бы плоской сатирой, если бы вышла сейчас, а не в 2006 году. Примерно тогда же Захаров задумал поставить ее на сцене, но получилось лишь десять лет спустя. Поразительно, но в "Ленкоме" даже проза Сорокина превращается в шоу а-ля Бродвей с танцевальными номерами, пышными костюмами и внушительными декорациями.

9 марта, 12 апреля

Билеты – от 600 до 5000 рублей

"Триумф времени и бесчувствия"

Кто поставил: Константин Богомолов

Где: в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко



Дебют Богомолова в музыкальном театре. Артисты исполняют аллегорическую ораторию Генделя, где Удовольствие соперничает за Красоту с Временем и Бесчувствием. А бегущая строка, вместо того, чтобы переводить с итальянского на русский, сопровождает действие совершенно оригинальным текстом Владимира Сорокина, который тот написал специально для спектакля в своей фирменной постмодернистской манере. Хотя, по сути, это все-таки перевод – перевод культуры барокко на современный язык.

Даты неизвестны