"Титаник" и "Крепкий орешек" признали национальным достоянием США

Национальный реестр кинофильмов США признал 25 лент достоянием страны. Список пополнили такие картины, как "Титаник" с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет и "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом.

Также в реестр вошли киноленты "Супермен", "Спартак", "Балбесы", "Только у ангелов есть крылья", "Туз в рукаве", "Дамбо". Национальным достоянием США также стала лента "Помни" Кристофера Нолана (2000). Теперь это самый молодой фильм в реестре, сообщает "Газета.ру".

Национальный реестр фильмов учредили в 1989 году Конгрессом США для сохранности и привлечения внимания общественности к кинематографическому наследию.