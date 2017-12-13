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В мире

13 декабря, 17:55

"Титаник" и "Крепкий орешек" признали национальным достоянием США

за рубежом культура

Фото: IMDb

Национальный реестр кинофильмов США признал 25 лент достоянием страны. Список пополнили такие картины, как "Титаник" с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет и "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом.

Также в реестр вошли киноленты "Супермен", "Спартак", "Балбесы", "Только у ангелов есть крылья", "Туз в рукаве", "Дамбо". Национальным достоянием США также стала лента "Помни" Кристофера Нолана (2000). Теперь это самый молодой фильм в реестре, сообщает "Газета.ру".

Национальный реестр фильмов учредили в 1989 году Конгрессом США для сохранности и привлечения внимания общественности к кинематографическому наследию.

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