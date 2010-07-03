Гигантский скат попросил помощи у дайверов в Австралии

В районе рифа Нингалу у побережья Австралии к дайверам приплыл морской дьявол. У трехметрового ската около глаза застрял рыболовный крючок, сообщает "Мир 24".
Среди команды дайверов был фотограф, который снял все происходящее на фото и видео. Подводный фотограф Джейк Уилтон отметил, что скат сам подплыл к людям и показал свою рану.
При этом он не двигался, пока человек несколько раз всплывал и нырял, пытаясь вытащить крючок. В результате людям удалось помочь морскому обитателю.
Морской дьявол или манта – самый крупный представитель скатов. Его тело может достигать 9 метров в ширину, а масса доходить до трех тонн. Это единственное позвоночное животное, имеющее три пары функционирующих конечностей.
Ранее у берегов Австралии заметили огромную стаю скатов. Над побережьем пролетал дрон, который запечатлел на камеру десятки, если не сотни тысяч скатов.
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