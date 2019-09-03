Подводные вулканы обнаружили в Коралловом море

На дне Кораллового моря обнаружены неизвестные подводные вулканы. Находку сделали австралийские океанологи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO).
Во время 28-дневной экспедиции ученые обнаружили подводные каньоны, которые имеют глубину до пяти километров, вулканы, находящиеся под водой, а также новый вид кораллов. Специалисты собрали 650 образцов.
"Они помогут ответить на важные вопросы об истории Кораллового моря, его формировании миллионы лет назад", – рассказала руководитель экспедиции, доцент Университета Тасмании Джо Уиттакер.
По ее словам, находки помогут объяснить геологические процессы. После исследования горных пород в лаборатории ученые больше узнают о процессах движения тектонических плит и материков.
Ранее профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов рассказал, что еще как минимум 100 лет можно не опасаться, что извержения вулканов приведут к глобальной катастрофе.
По словам ученого, известно несколько массовых вымираний, вызванных катастрофическими извержениями. Последнее событие такого масштаба произошло 15–16 миллионов лет назад на северо-западе США, пояснил вулканолог.
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