Путин рассказал об уникальном российском оружии

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Российская армия получит гиперзвуковое и лазерное оружие, рассказал Владимир Путин.

Он отметил, что такого у других стран пока нет. По словам президента, Россия собирается наращивать потенциал в оборонной сфере, но готова и к разоружению.

Глава государства объяснил, что новейшее вооружение необходимо для гарантии безопасности, передают "Дни.ру". В то же время он добавил, что Москва не собирается никому угрожать.

В октябре Путин заявил, что в России создадут ударные комплексы, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны. Кроме того, он говорил о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США.

Весной сообщалось о начале опытно-конструкторских работ по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. Технические характеристики подлодки не раскрывались, но источники утверждали, что одним из видов ее ударного оружия станут гиперзвуковые ракеты "Циркон".