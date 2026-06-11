Китай, Индия и Турция стали лидерами по турпотоку в Москву из дальнего зарубежья

Фото: пресс-служба Мостуризма

С января по март 2026 года столицу посетили почти 6 миллионов туристов. Свыше 550 тысяч из них приехали из-за рубежа, что на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Число путешественников из государств дальнего зарубежья увеличилось на 12%, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Примерно половина турпотока из стран дальнего зарубежья пришлась на граждан Китайской Народной Республики. Количество китайских путешественников, посетивших Москву в первом квартале этого года, выросло на треть. Следом идут Индия и Турция", – отметила она.

По ее словам, турпоток из Китая продолжает увеличиваться в том числе благодаря культурным перекрестным проектам двух стран и взаимному безвизовому режиму, который ввели в 2025 году.

В столице КНР с 19 по 22 февраля прошел фестиваль "Московская Масленица в Пекине". Гости смогли присоединиться к мастер-классам, посетить музыкальные и вокальные выступления и попробовать блины с разными начинками. Всем желающим предлагали прогуляться по Москве и увидеть ее достопримечательности благодаря технологии дополненной реальности.

На церемонии открытия фестиваля представители российской и китайской столиц подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Соглашение предусматривает организацию совместных выставок и отраслевых мероприятий, использование цифровых ресурсов для продвижения проектов, обмен лучшими практиками и подготовку ознакомительных экскурсий для специалистов индустрии гостеприимства двух стран.

В российской столице с 16 февраля по 1 марта провели фестиваль в честь китайского Нового года, который объединил более 60 площадок. Центральной из них стала Манежная площадь, где горожане и туристы могли посмотреть постановки артистов из разных провинций Поднебесной, присоединиться к интерактивным квестам, создать музыкальные инструменты тангу и красные конверты хунбао для подарков и пожеланий, а еще попробовать национальные угощения. Для посетителей других площадок организовали чайные церемонии, чемпионат по китайским настольным играм и международные выставки.

В прошлом году в столице побывали 26,5 миллиона гостей – на полмиллиона больше, чем в 2024-м. За год вклад туризма в экономику города превысил 1,8 триллиона рублей, увеличившись на 6,5%. Объем поступлений в бюджет Москвы составил 250 миллиардов рублей. В статистике учитывались расходы туристов на проживание, питание, транспорт, культурную программу, покупки, а также другие траты.

В 2025-м в российской столице побывали 2,8 миллиона иностранных путешественников, а общее число туристов из стран дальнего зарубежья увеличилось на 16%.

У города есть официальный туристический портал Discover Moscow. Информация на нем представлена на разных языках. На платформе можно найти подборки музеев и прогулочных маршрутов, афишу мероприятий и полезные советы для путешественников.

Во многих точках притяжения столицы открыты туристические информационные центры. Например, они есть в парке "Зарядье", на Северном речном и Ленинградском вокзалах. Там путешественникам рассказывают о знаковых местах города, помогают составить прогулочные маршруты и подобрать экскурсии.

Также работает горячая линия Московского центра информационной поддержки туристов. Операторы на русском и английском языках объясняют, как оплатить проезд в метро или доехать до аэропорта.

Развитие сферы путешествий в городе соответствует целям национального проекта "Туризм и гостеприимство". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее сообщалось, что Россия в этом году может поставить новый рекорд по турпотоку во Вьетнам. Он может достичь 1 миллиона человек. Уточнялось, что за прошлый год страну посетили 700 тысяч граждан РФ, а за последние 4 месяца этого года – уже 500 тысяч.