Фестивали, концерты и тренировки ждут гостей "Лета в Москве" с 12 по 14 июня

Фото: пресс-служба ВДНХ

Москвичей и гостей столицы разных возрастов и интересов с 12 по 14 июня ждет серия мероприятий в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Былинные герои и народные песни

12 июня в 12:00 на флагманской площадке "Мой район" на улице Маршала Катукова (дом 8) состоится фестиваль "Богатырская застава: сила Руси". Гостей ждут площадки "Ристалище" с перетягиванием каната и метанием копий и "Дружинный стан", где можно выковать сувенир в походной кузнице или сплести оберег из бересты. На фестивале будут работать фотозоны в стиле деревянного зодчества с былинными сюжетами, а аниматоры в образах медведя и богатырского коня Юлия предложат примерить плащи-войницы и шлемы. Вход свободный.

В тот же день в 16:00 на площади Юности (дом 1) в районе Матушкино пройдет семейная программа "День России" – праздничный концерт с песнями о Родине, детский квест от культурного центра "Артистлэнд" и международной компьютерной академии "Топ", творческие мастер-классы, а также благотворительный сбор для подопечных приюта. Вход свободный.

Большой концерт артистов платформы "Звучи" "Движения первых" пройдет в арт-павильоне "Летний маркет". 12 июня с 16:30 до 17:00 на сцену выйдут Анна Че, Настасья Комарова, Екатерина Козлова и певица Палина. В программе – патриотичные композиции, в том числе песни "Моя Россия" и "Край мой родной". Вход свободный.

Также 12 июня с 19:00 до 19:45 в Репинском сквере на Болотной площади в арт-павильоне "Летний маркет" проекта "Сделано в Москве" состоится выступление Тоси Чайкиной. Вход тоже свободный.

В амфитеатре парка 850-летия Москвы 12 июня с 18:00 до 19:00 пройдет мероприятие "Россия в сердце навсегда!". В программе – концерт творческого союза "Атмосфера", мастер-классы по росписи кошельков и сумочек акриловыми красками, тематические конкурсы, викторины по истории символики России и фотозона. Завершится вечер дискотекой под открытым небом, она пройдет с 20:00 до 22:00. Вход свободный.

С 19:30 до 20:30 в этот же день в парке "Северное Тушино" состоится "Парковый хор". Посетители смогут вместе спеть народные песни под руководством опытных хормейстеров. Вход свободный.

13 июня с 12:00 до 19:00 в арт-павильоне "Летний маркет" на Болотной площади пройдет фестиваль профессий от парка развлечений "Кидзания". Гости познакомятся с профессиями микробиолога и финансового контролера, проведут исследования, а также выполнят практические задания, которые будут проходить каждые 20 минут.

Там же в 16:30 состоится кинопоказ фильмов из цикла "Разговоры о важном". Вход свободный, но количество участников мастер-классов ограничено.

В 18:00 того же дня в амфитеатре парка 850-летия Москвы покажут уличный музыкальный спектакль "Космос". Это интерактивное представление с цирковыми артистами и театральными коллективами: гигантскими ростовыми куклами, артистами на четырехногих ходулях, мастерами жонглирования и фокусником. Зрители смогут не только понаблюдать за трюками, но и поучаствовать. Вход свободный.

Джаз и выступления гимнастов

12 и 13 июня в столице пройдет Московский джазовый фестиваль, организованный при поддержке столичного департамента культуры. Возле фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в разные дни свои программы представят Marimba Plus, Real Jam Band, Dizzy Dutch Duck, Varevo и коллектив Мурата Плиева. Вход бесплатный, без регистрации.

На ВДНХ с 12 по 14 июня пройдет Международный туристический форум "Путешествуй!". Гости пообщаются с представителями туриндустрии, посетят интерактивные стенды, гастрономическую и культурную программы, мастер-классы и смогут выиграть путешествие – тур по России или за ее пределы. Мероприятие бесплатное, регистрация не нужна.

Кроме того, с 12 по 14 июня на ВДНХ пройдет фестиваль "Наука и мороженое". Гости соберут машины Руба Голдберга, заглянут в солнечный телескоп, создадут научные комиксы, встретятся с писателями, побеседуют с учеными, отправятся на велопрогулку с историком архитектуры и сыграют в настольные игры со специалистами Государственного Дарвиновского музея. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Фестиваль "Ты – сердце воздуха" с выступлениями воздушных гимнастов пройдет с 12 по 14 июня перед павильоном № 574 на ВДНХ. Вход бесплатный, без регистрации.

13 июня тематический парк аттракционов "Орион" отметит день рождения. Гостей ждут аттракционы, интерактивная шоу-программа с аниматорами, танцами, мастер-классами, конкурсами с подарками и другими развлечениями. Участие в программе бесплатное, билеты на аттракционы покупаются отдельно.

14 июня на ВДНХ состоится церемониал Кремлевской школы верховой езды. Всадники в исторических образах кавалеристов продемонстрируют элементы конных ритуалов: торжественный марш, построение, котильон, карусель, приемы владения оружием. Мероприятие бесплатное, регистрация не требуется.

Семейные игры и открытые тренировки

13 июня в 13:00 флагманская площадка "Мой район" в парке 70-летия Победы приглашает на открытые тренировки под руководством Национальной лиги развития спорта (самбо). В программе – фитбоксинг, суставная гимнастика и классическая зарядка. Вход свободный, регистрация не нужна.

13 и 14 июня с 16:00 до 20:00 в скверах и парках столицы пройдут спортивно-развлекательные "Семейные игры", вход свободный.

В частности, 13-го числа в сквере у станции метро "Некрасовка" гостей ждут мастер-классы по шашкам и настольному хоккею, а также открытый турнир по нардам. На парковой территории от улицы Мусоргского до проезда Дежнева можно будет сыграть в тэг-регби, баскетбол, пионербол, вышибалы и поучаствовать в турнире по боулспорту.

На стадионе "Авангард" пройдет открытый турнир по юкигассену – командной игре, где нужно захватить флаг или поразить соперников специальными снарядами. В районном центре "Место встречи "Баку" организуют соревнования на командообразование, а в зоне отдыха "Тропарево" посетители смогут освоить стрельбу из лука и попробовать себя в современных боях на мечах.

Также в Академическом парке состоится тренировка по флаг-футболу, а на площади Туве Янссон для семей подготовили спортивный маршрут из нескольких этапов – мини-гольфа, гигантской дженги, батутов, эстафет по футболу и фитнесу. В спортивном кластере на Красноярской улице гости проверят свои возможности в армрестлинге, работе с силомером, гиревом спорте и перетягивании каната.

В воскресенье, 14 июня, в сквере станции метро "Некрасовка" пройдет семейная эстафета с батутами разной сложности и заданиями на силу и выносливость. На парковой территории от улицы Мусоргского до проезда Дежнева проведут соревнования по юкигассену, а на стадионе "Авангард" пройдет флаг-футбол.

В районном центре "Место встречи "Баку" состоятся соревнования по силовому многоборью: армрестлингу, гиревому спорту и перетягиванию каната. В зоне отдыха "Тропарево" гостей ждут фитнес-зарядка, спортивные загадки, веселые старты, батуты и аттракционы.

В Академическом парке пройдет мероприятие "Семейные забавы" с метанием снаряда в цель, боями подушками и прыжками в мешках. В сквере "Надежда" можно будет поучаствовать в программе стрельбы из лука и боях на мечах. На площади Туве Янссон гости сыграют в шашки, настольный хоккей и нарды, а в спортивном кластере на Красноярской улице их ждут командные игры с мячом. Все мероприятия "Семейных игр" доступны бесплатно и без регистрации.

Также 13 и 14 июня в экстрим-парке "Лужников" с 16:00 до 21:00 пройдут показательные выступления профессионалов самокатного спорта.

Гостей ждут лучший райдер России, вошедший в топ-5 на чемпионате РФ в 2022 году, Фадей Попов, серебряный призер чемпионата России 2022-го Александр Шевченко, чемпион России в дисциплине "биг-эйр" 2022 года и чемпион Москвы 2020–2021 годов Артем Кравченко, чемпион России и бронзовый призер Москвы 2022-го, участник всероссийского шоу "Прорыв" Станислав Басанский, а также чемпион России 2019 и 2021 годов Дмитрий Фазолов.

По будням в экстрим-парке с 11:00 до 21:00 доступно свободное катание, а по вторникам и четвергам проходят групповые тренировки по трюковому самокату, скейтбордингу, агрессивным роликам и BMX.

Чтобы попасть на территорию парка, нужно заполнить анкету и предъявить ее на входе. Для посетителей младше 18 лет анкету должны лично заполнить родители прямо на площадке – без нее проход не допускается.

Тренировки по боксу и стритболу

Любителей активного отдыха приглашают в летний клуб "Москва" на Тверском бульваре. Там проходят тренировки по боксу: на общих занятиях в 11:00, 12:00 и 18:00 участники осваивают базовую боксерскую стойку, учатся двигаться по площадке и выполнять одиночные удары с контролем техники.

На взрослых тренировках в 14:00, 16:00, 19:00 и 20:00 тренер покажет, как выполнять джеб – быстрый, точный и безопасный прямой удар с правильной работой корпуса и рук, и разберет механику бокового удара. В 15:00 и 17:00 дети научатся защитным техникам и корректной работе со скакалкой. В 13:00 проходит боксерская тренировка под музыку диджея для всех желающих.

У памятников К. А. Тимирязеву и С. А. Есенину в летнем клубе "Москва" с 11:00 до 20:45 проходят занятия по стритболу. Под присмотром тренера участники отрабатывают техники броска и ведения мяча, получают советы по игре, пробуют командный формат и соревнуются в играх "33" и "Снайпер".

С 11:00 до 21:00 в клубе проводят занятия по пинг-понгу. Вместе с тренером гости отрабатывают подачу, накат и подрезку, получают советы, играют в свободных партиях, а также в "Царя горы". В это же время на свежем воздухе под присмотром аниматоров можно сыграть в шахматы.

Вместе с тем на оборудованных полях желающие освоить петанк под руководством тренера отработают технику точных бросков, выбивания чужих шаров и приближения к кошонету, получат советы по тактике и сыграют в "Точный выстрел". Любители крокета отработают удары разной силы и прохождение ворот, получат советы по траектории, сыграют в классический крокет, парные турниры два на два и турнир на время.

Вход на все мероприятия летнего клуба "Москва" свободный, предварительная регистрация не требуется.

Принять участие в патриотическом флешмобе и создать мультфильм

Отметить День России приглашают 12 июня на Лукинской улице (дом 12, корпус 1). С 12:00 до 14:00 там пройдет флешмоб "Из России с любовью": 500 участников развернут огромный флаг России и пройдут с ним по улицам района. Гостей ждут выступления районных творческих коллективов и исполнителей, а также мастер-классы для детей и взрослых.

В тот же день на той же площадке с 21:00 до 22:00 состоится мероприятие "Вечер настолок". Посетителей ждут шахматы, "Мафия", "Монополия", быстрые карточные баталии и игры, где победителя определяет случайно брошенный кубик. Вход на оба мероприятия свободный для посетителей старше шести лет.

В пятницу, 13 июня, в 14:00 на парковой территории от улицы Мусоргского до проезда Дежнева (Юрловский проезд, владение 8) пройдет творческий мастер-класс по созданию кокошника. Каждый желающий сможет разукрасить картонную заготовку по своему усмотрению.

Там же 13 июня в 12:00 пройдет конная медитация – практика, объединяющая осознанное взаимодействие с лошадью и глубокое внутреннее расслабление. Гости научатся чувствовать дыхание и движения животного, синхронизируя их с собственными. Вход свободный, регистрация не требуется.

13 июня на фестивальной площадке "Московских сезонов" на улице Хачатуряна в 12:00, 12:45 и 13:30 пройдут мастер-классы по созданию мультфильма. Юные участники под руководством опытных мастеров внесут свой вклад в создание общего мультфильма в одной из классических техник. Вход свободный, регистрация не нужна.

В тот же день в 13:00 на флагманской площадке "Мой район" в парке "Усадьба Трубецких" состоится геральдический мастер-класс "Гербы районов ЦАО". Участники узнают секреты гербов, придумают свой семейный символ и смастерят его из бумаги и фольги. Лучшие работы будут опубликованы на страницах префектуры в соцсетях. Вход свободный.

В 20:00 того же дня в парке "Сосенки" (улица Тимуровская, дом 7) гостей ждет мастер-класс по мечевому бою. Участники освоят базовые удары, блоки и тактику поединка на безопасном снаряжении, а финалом станут командные сражения, штурм крепости и яростные сшибки. Вход свободный, регистрация не требуется.

День России в кинопарке "Москино"

Кинопарк станет центром празднования Дня России 12–14 июня с 11:00 до 20:00. Гостей ждет программа, воспевающая богатство русской культуры. Можно будет поучаствовать в мастер-классах и творческих мероприятиях, увидеть выступления различных коллективов. Вход – по билетам выходного дня в кинопарк.

Кроме того, в эти дни в кинопарке можно посетить фестиваль "Времена и эпохи" и окунуться в атмосферу Российской империи накануне 1914 года. Вход – также по билетам выходного дня. При этом 11 июня вход на фестиваль бесплатный.

Ранее в Москве открылась регистрация на Ночной велофестиваль. Для участников разработали новый маршрут общей протяженностью 20 километров, который пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Заезд состоится 4 июля, сбор участников начнется с 20:00.