Около 750 флагов и декораций установили в Москве в честь Дня России

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В честь Дня России в Москве установили около 750 флагов и декоративных элементов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Оформили флагами Новоарбатский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Российский триколор и дата "12 июня" установлены возле зданий Государственной думы РФ и Совета Федерации РФ. Около нижней палаты парламента дополнительно смонтировали фасадное панно и объемно-декоративные конструкции "Крыло", – отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Также на Фрунзенской набережной появилась декоративная конструкция "Салют Победы". Праздничные элементы разместили на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" и на площадках "Печатники" и "Руднево".

Вместе с тем подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться с вечера пятницы на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Кроме того, архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах столицы в День России будет работать в праздничном режиме.

При этом для оформления города ничего дополнительно не закупали. Все декоративные элементы используют повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.

В День России во всех округах столицы пройдут праздничные мероприятия. Программа охватит почти 300 культурных площадок, от музеев и библиотек до парков.

Также изменится график работы ряда социальных учреждений. В частности, 12 июня не будут работать центры госуслуг. Взрослые поликлиники в этот день будут функционировать с 09:00 до 16:00.