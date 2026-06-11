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11 июня, 13:36

Общество

В администрации президента отметили востребованность кокошников в России

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Среди россиян стало модным носить кокошники и национальные костюмы. На это обратил внимание заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский во время панельной дискуссии "Россия. Время мечтать и действовать".

Он отметил, что на мероприятии на некоторых людях национальные костюмы. Журавский напомнил, что было время, когда россияне стыдились показывать свой национальный стиль.

"Как-то вот было странно, если люди появлялись в кокошнике или в национальном костюме, а сегодня Россия – это страна, в которой этого не стыдятся", – отметил он.

Журавский добавил, что кокошники – это "даже модно" в контексте разговора о русском костюме. То же, по его мнению, можно сказать и про другие элементы национальных костюмов жителей России. Журавский подчеркнул, что РФ – государство, ценящее разнообразие.

Панельная дискуссия "Россия. Время мечтать и действовать" проходит 11 июня в Национальном центре "Россия" в Москве. Среди участников мероприятия – 150 студентов колледжей и школьников из 24 российских регионов.

Ранее были названы самые популярные песни, связанные с Россией. Лидерами по прослушиваниям стали "Матушка" Татьяны Куртуковой и "Ты неси меня, река" группы "Любэ". Замкнул топ-3 трек "Я русский" от певца Shaman.

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