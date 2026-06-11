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11 июня, 12:49

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Ученый Язев: находящимся на Луне людям придется привыкать к световому дню

Ученый рассказал, к чему придется привыкнуть находящимся на Луне людям

Фото: 123RF.com/iednlab

Космонавтам, которые будут находиться на Луне постоянно, придется привыкать к световому дню, длящемуся 14,7 земных суток. Об этом ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Он также добавил, что в ближайшие годы командировки на Луну могут стать для космонавтов реальностью.

В конце мая NASA объявила о планах создать американскую обитаемую станцию на спутнике Земли к 2032 году. Первыми шагами к формированию постоянной базы станут три беспилотные миссии на спутник в конце 2026-го.

Первый этап продлится до 2029 года. Второй продолжится с 2029-го по 2032-й. Третий этап, который стартует в 2032 году, предполагает постоянное присутствие на поверхности спутника.

Кроме того, глава программы создания лунной базы NASA Карлос Гарсиа-Галан допускал, что Россия может стать партнером США в рамках проекта по созданию базы на Луне. Однако NASA пока не проводило с РФ официальных переговоров по этому поводу.

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