11 июня, 13:48Общество
Москалькова стала лауреатом госпремии за достижения правозащиты
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии РФ за 2025 год. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев, передает РИА Новости.
Награда присуждена за достижения в области правозащитной деятельности.
Полномочия Москальковой в качестве российского омбудсмена истекли в апреле. Этот пост она занимала с 2016 года. Ее сменила Яна Лантратова.
Сама Москалькова выразила желание вновь занять депутатское кресло в Госдуме. Законодательство предоставляет ей возможность выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах.