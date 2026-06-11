Москалькова стала лауреатом госпремии за достижения правозащиты

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии РФ за 2025 год. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев, передает РИА Новости.

Награда присуждена за достижения в области правозащитной деятельности.

Полномочия Москальковой в качестве российского омбудсмена истекли в апреле. Этот пост она занимала с 2016 года. Ее сменила Яна Лантратова.

Сама Москалькова выразила желание вновь занять депутатское кресло в Госдуме. Законодательство предоставляет ей возможность выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах.