Москалькова помогла найти двух пропавших без вести российских военных в плену на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова помогла найти двух российских офицеров, попавших в плен на Украине и больше года числившихся пропавшими без вести. Об этом она сообщила во время возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе, передает РИА Новости.

Она рассказала, что накануне ей отправили их фотографии. Омбудсмен отметила, что она и сотрудники ее аппарата смогли не только найти военнослужащих, но и получить их письма для близких.

Ранее Москалькова сообщала, что Россия и Украина обсуждают возможный новый обмен военнопленными. Переговоры с украинской стороной ведут Минобороны и спецслужбы.

Вместе с тем стороны обсуждают вопросы воссоединения семей и поиска пропавших без вести. По словам омбудсмена, люди не могут встретиться с родными из-за закрытых границ и трудностей с документами.

Она добавила, что последние семь курских жителей, которые удерживались на Украине, смогли вернуться в Россию. За их возвращение страна боролась почти два года.

