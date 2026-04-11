Омбудсмены России и Украины обсудят воссоединение семей и поиск пропавших без вести

Уполномоченные по правам человека России и Украины обсудят вопросы воссоединения семей и поиска пропавших без вести, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Видео ее комментария опубликовало агентство "Sputnik Беларусь".

"У нас есть заявки от 16 семей, которые хотели бы воссоединиться. Воссоединение сегодня тяжелое, потому что граница закрыта, документов у них актуальных нет, и нужно договориться о логистике и возможности родным быть вместе", – сказала она.

Омбудсмен отметила, что переговоры всегда проходят непросто: они многоступенчатые, с множеством условий и обсуждений.

Кроме того, говоря о проблеме без вести пропавших, Москалькова подчеркнула, что важно искать и на российской территории тех, кого разыскивают украинские родственники, а также пропавших без вести в лагерях для военнопленных на украинской стороне. Планируется затронуть и другие гуманитарные вопросы.

Также, по ее словам, последние 7 курских жителей, удерживаемых на Украине, были возвращены в Россию. Она добавила, что всего с 2024 года в Киеве незаконно удерживали 165 курян.

Омбудсмен подчеркнула, что Россия почти два года боролась за возвращение всех курских жителей, ставших заложниками на Украине в дни оккупации приграничных регионов, и работа по их освобождению не прекращалась ни на минуту.

Москалькова выразила глубокую благодарность Владимиру Путину, Минобороны и спецслужбам за профессионализм, настойчивость и за то, что они не оставляли попыток вернуть людей, пока последний из них не ступил на родную землю.

Она также поблагодарила Белоруссию за гуманитарную позицию и содействие в возвращении россиян, назвав это примером союзничества и единства двух государств. По словам омбудсмена, день долгожданного освобождения всех курян стал еще одной страницей в истории побед великой страны.

Вместе с тем Москалькова передала свежеиспеченные куличи российским военным, вернувшимся из плена. По ее словам, это событие в преддверии Пасхи обретает особый смысл, поскольку Воскресение Христово – это праздник победы надежды над отчаянием.

Ранее в Россию удалось вернуть трех жителей Курской области, которых удерживали на Украине в качестве заложников. Речь идет о Михаиле Танковиче, Юлии Бугай и Людмиле Пиковцевой. Москалькова добавила, что Бугай и Пиковцева являются бабушкой и внучкой.