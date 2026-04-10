Москалькова заявила, что Киев готов вернуть пятерых из удерживаемых курян

Киев подтвердил готовность вернуть в Россию пятерых из семи курян, которые удерживаются в Сумской области, рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что у нее состоялся разговор с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом, который провел соответствующие консультации с компетентными органами Украины. Он подтверждает передачу пяти человек, однако консультации по данному вопросу еще не завершены.

"Мы надеемся, что к завтрашнему дню у нас будет более благоприятная информация в отношении всех курян", – заключила Москалькова.

Ранее в Россию удалось вернуть трех жителей Курской области, которых удерживали на Украине в качестве заложников. Речь идет о Михаиле Танковиче, Юлии Бугай и Людмиле Пиковцевой. Москалькова добавила, что Бугай и Пиковцева являются бабушкой и внучкой.

