Минобороны РФ показало военнослужащих, вернувшихся из плена

Министерство обороны России показало российских военнослужащих, которые вернулись с подконтрольной Киеву территории в рамках обмена пленными. Видеоролик опубликован в канале ведомства в MAX.

На обнародованных кадрах военнослужащие разворачивают государственные флаги и заходят в автобус, где скандируют: "Ура!"

Сейчас вернувшиеся находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

По данным ведомства, гуманитарное посредничество при обмене оказали ОАЭ и США.

В Россию 5 февраля были возвращены 157 военнослужащих, а также трое гражданских, среди которых жители Курской области. Взамен украинской стороне передали тоже 157 военнопленных. Договоренность об этом была достигнута в рамках переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.