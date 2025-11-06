Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие группировки войск "Центр" захватили военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ <...> Украинские боевики сдались российским военным добровольно, потому что оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что из-за окружения боевики голодали по 4–7 дней, так как подвоз провизии и боеприпасов не осуществлялся даже с помощью дронов. По словам самих пленных, в городе с каждым днем становится все больше раненых, однако для оказания им помощи нет медикаментов.

"Пока (они. – Прим. ред.) решались сдаться, их побратимы пробовали прорваться и после этой попытки на связь больше не выходили", – добавили в министерстве.

Как сообщалось ранее, положение группировок ВСУ, окруженных в Купянске и Красноармейске, стремительно ухудшалось. Украинские войска непрерывно несли потери от ударов российских войск. ВС РФ не оставили противнику никакого шанса на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.

В частности, военные РФ не позволили высадиться вертолетному десанту Главного управления разведки (ГУР) Украины в районе Красноармейска. Были уничтожены 11 военных.

При этом ожидается, что российские бойцы группировки войск "Запад" полностью освободят Купянск уже в течение ближайшей недели. За сутки солдаты ВС РФ заняли в Купянске 25 зданий.