ВС России пресекли высадку вертолетного десанта ГУР около Красноармейска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки "Центр" пресекли высадку вертолетного десанта специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Украины в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, вражеская группа состояла из 11 человек. Все они уничтожены.

Ранее сообщалось, что ударные беспилотники ВС РФ срывают попытки украинских формирований вырваться из окруженных районов Красноармейска. Армия России продолжает ликвидацию окруженных украинских военных около железнодорожного вокзала.

По последним данным, российские военнослужащие сорвали 9 попыток противника атаковать позиции ВС РФ и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.