Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль село Новоалександровка, которое находится в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток", которое продолжило продвигаться в глубину обороны противника. Всего за последнюю неделю им удалось взять под контроль 7 сел, в том числе Новониколаевку, Красногорское, Егоровку, Вишневое и Привольное в Запорожской области.

Также на этой неделе подразделение группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободило Садовое в Харьковской области.

Ранее Владимир Путин заявлял, что российская армия заблокировала подразделения украинских военнослужащих в Купянске Харьковской области и в Красноармейске ДНР. Он также рассказал, что ситуация в зоне спецоперации складывается благоприятно для России.

