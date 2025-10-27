ВС РФ освободили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие за сутки освободили село Егоровку в Днепропетровской области, поселок Новониколаевку и село Привольное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, населенные пункты взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток", продвинувшись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее армия России нанесла удар по энергообъектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Атаку произвели с помощью высокоточного оружия большой дальности, а также гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотников.

Удар стал ответом на действия противника, который до этого атаковал гражданскую инфраструктуру России, пояснили в Минобороны. Были поражены все цели.