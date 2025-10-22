Форма поиска по сайту

22 октября, 13:55

Политика

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России атаковала энергетические объекты, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Массированный удар был нанесен в ночь на 22 октября с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе с использованием гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" и ударных БПЛА.

При этом в ведомстве уточнили, что данный удар стал ответом на действия Украины, которая ранее атаковала гражданскую инфраструктуру России.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – отметили в министерстве.

Ранее Вооруженные силы России поразили объекты газовой энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины. По данным Минобороны, удар также был нанесен ракетами "Кинжал" и БПЛА в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские гражданские объекты.

ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Северска и Платоновки

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

