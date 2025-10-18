18 октября, 09:07Политика
Российские военные уничтожили бронемашину и антенну управления ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военнослужащие уничтожили бронеавтомобиль "Новатор" на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Бронированную машину обнаружили операторы FPV-дронов 10-й отдельной бригады спецназначения "Южной" группировки войск. Они нанесли по транспорту с живой силой противника прямой удар, в результате чего он был ликвидирован.
Кроме того, ВС РФ прицельным ударом поразили антенну управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая обеспечивала связь и координацию их подразделений.
Ранее российские военные уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) AN/MPQ-65, кабину управления и пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в зоне СВО. Для атаки использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.
ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции в ДНР