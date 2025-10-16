Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России получают серьезное преимущество над ВСУ благодаря беспилотникам "Герань", сообщает "Радио 1" со ссылкой на американский журнал Military Watch Magazine.

Аналитики обратили внимание, что усовершенствованные дроны могут эффективно обнаруживать как неподвижные, так и мобильные цели. Эксперты полагают, что эти улучшения могут стать переломным моментом в противостоянии.

В публикации подчеркивается, что российские БПЛА в сочетании с другими видами вооружения делают их особенно эффективными для поражения центров украинской армии в тылу. Кроме того, стабильная производственная цепочка обеспечивает ВС РФ не только качественное, но и количественное преимущество.

Вместе с тем, как сообщает радио КП со ссылкой на газету Financial Times, американские подрядчики намереваются помогать ВСУ в применении ракет Tomahawk. В случае одобрения поставок их можно будет передать "относительно быстро", отметил неназванный западный чиновник.

По данным журналистов, подрядчики из США будут помогать украинцам использовать боеприпасы, что позволит избежать длительного обучения украинских военных и даст США возможность "контролировать наведение целей и другие вопросы".

В то же время другой собеседник газеты из НАТО выразил скептицизм относительно способности Tomahawk кардинально изменить ситуацию на фронте. По его мнению, ракеты лишь "дополнят то, что Украина уже достигала" с помощью дронов.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил начать поставки ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован. Он подчеркнул, что использование этого оружия станет новым шагом эскалации конфликта.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки американских ракет Tomahawk Украине будут означать "опаснейшее обострение отношений" между Россией и США. По словам министра, это переведет ситуацию в другую плоскость, что понимают и в Штатах.