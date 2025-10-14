США анонсировали "крупное объявление" по оружию для Украины

Фото: ТАСС/AP/J. Scott Applewhite

Власти США планируют сделать "крупное заявление" о поставках оружия Украине в среду, 15 октября, сообщил постпред страны при НАТО Мэттью Уитакер.

"Президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его", – цитирует его РБК.

Политик также обратил внимание на необходимость усиления военной поддержки Киева странами Южной Европы, особенно в рамках спецпрограммы PURL, которая предусматривает покупку американского вооружения за счет европейских государств.

По мнению Уитакера, данная программа имеет ключевое значение для того, чтобы вынудить Россию начать переговоры. В связи с чем постпред призвал страны, которые еще не присоединились к этой инициативе, сделать это как можно скорее.

Ранее Уитакер уже упоминал о том, что Соединенные Штаты обладают "мощными вооружениями", которые пока не переданы Украине. Политик уточнял, что эти средства могут причинить серьезный ущерб, "если потребуется", а также подчеркивал якобы неготовность Москвы к переговорам.

В свою очередь, Кремль выразил крайнюю обеспокоенность возможными поставками Киеву крылатых ракет Tomahawk. В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал оружие серьезным, которое может быть как в безъядерном, так и в ядерном исполнении.