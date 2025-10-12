В Кремле выразили обеспокоенность из-за возможных поставок Киеву ракет Tomahawk

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Тема возможных поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk вызывает крайнюю обеспокоенность у Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент данной беседы в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что эту тему уже затрагивал ранее Владимир Путин. Песков отметил, что Кремль тщательно фиксирует все заявления, которые связаны с этими снарядами. Он подчеркнул, что высказываний по этой теме звучит очень много и с ними надо разбираться.

При этом представитель Кремля назвал Tomahawk серьезным оружием, которое может быть как в безъядерном, так и в ядерном исполнении.

"Высокая дальность, оружие серьезное. Но при этом оно не может изменить положение дела на фронтах", – заключил Песков, комментируя высказывания постпреда США в НАТО Мэттью Уитакера о том, что Украине могут поставить какое-то особенное оружие, которое переломит ситуацию на передовой.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по возможным поставкам Tomahawk Украине. Однако он добавил, что планирует выяснить, каким образом Киев хочет использовать ракеты.

Россия в ответ на это призвала США "трезво и здраво" подойти к вопросу поставок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнял, что использование этих ракет будет означать "качественное изменение обстановки".

При этом, по версии СМИ, украинский лидер Владимир Зеленский надеется на жесткий ответ со стороны России в случае применения Tomahawk. В свою очередь, Путин предупреждал, что ответом России на возможную передачу Украине данных ракет станет усиление системы противовоздушной обороны (ПВО).

