Трамп заявил, что практически принял решение по ракетам Tomahawk для Украины

Фото: ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по возможным поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Трампа.

При этом глава США не уточнил, в чем заключается его решение. По его словам, для начала он собирается выяснить, как Киев намерен использовать эти ракеты. Трамп подчеркнул, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Белый дом рассматривает запрос Украины о поставке крылатых ракет Tomahawk. По информации СМИ, также изучается возможность поставок Barracuda-M. В зависимости от модификации дальность полета ракеты достигает почти 900 километров.

Владимир Путин предупредил, что возможное решение США о поставке Украине данных ракет приведет к разрушению отношений с Россией. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров связал подобные заявления США с давлением Евросоюза.