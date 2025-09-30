Лавров назвал заявления о поставке Украине ракет Tomahawk результатом давления ЕС

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Заявления США по поставкам ракет Tomahawk Украине являются результатом давления Евросоюза, указал глава российского МИД Сергей Лавров на полях "Валдая". Его слова передает RT.

Дипломат подчеркнул, что США хотят показать, что учитывают мнение своих союзников, однако они не думают, что речь идет о принятом решении.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп якобы призывал лидера Украины Владимира Зеленского усилить давление на Москву. Украинский президент заявлял, что для этого необходимо вооружение.

При этом сообщалось, что в новый пакет военной помощи Украине могут войти дальнобойные ракеты ATACMS. По данным журналистов, Трамп якобы планировал отправить Tomahawk, но потом передумал.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки крылатых ракет, отметил, что они не смогут изменить ситуацию на фронте. Однако в России анализируют звучащие заявления по поводу Tomahawk.

