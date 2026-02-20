График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 18:13

Культура

Борис Березовский выступит в зале "Зарядье"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Жителей и гостей столицы пригласили посетить концерт пианиста Бориса Березовского в Большом зале "Зарядья" 25 февраля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Пианист исполнит сочинения композиторов Поля Дюка, Джорджа Гершвина и Антонина Дворжака. Аккомпанировать ему будет Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.

"В этот вечер мы с выдающимся пианистом Борисом Березовским исполним программу, в которой музыкальные культуры Европы и Америки вступают в диалог. Прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром Джорджа Гершвина, а также знаменитая Девятая симфония "Из Нового Света" к 185-летию со дня рождения Дворжака", – рассказал Рудин.

Как отметили в пресс-службе, Симфония № 9 "Из Нового Света" считается одним из лучших произведений мировой симфонической музыки XIX века. В ней Дворжак поделился своими впечатлениями от природы, поэзии и народной музыки Соединенных Штатов.

В свою очередь, произведение Гершвина отличается сочетанием европейской композиторской школы и джазовой гармонии.

"Симфоническое скерцо "Ученик чародея" – самое известное сочинение французского композитора Поля Дюка – тоже образует своеобразный "мост" через Атлантический океан: эта партитура знакома многим из нас по знаменитому мультфильму "Фантазия" американской компании Уолта Диснея", – заключили в учреждении.

Приобрести билеты на мероприятия можно на "Мосбилете".

В настоящее время в зале "Зарядье" проходит цикл концертов нового сезона. Например, 10 марта зрителей ждут на выступлении симфонического оркестра Государственного академического Большого театра России. А 20-го числа скрипач Павел Милюков выступит там в качестве солиста с Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы".

Концерт "Живи, страна!" состоялся в Красногорске в преддверии Дня защитника Отечества

