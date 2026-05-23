МВД прекратило гражданство РФ более 4,5 тыс человек за 2,5 года

Более 4,5 тысячи человек лишились российского гражданства с октября 2023 года. Об этом сообщил начальник управления координации работы по вопросам гражданства департамента по вопросам гражданства миграционной службы МВД РФ Роман Верещагин.

Расчеты статистики, по его словам, начали вести после вступления в силу нового закона о российском гражданстве. Большинство таких решений, более 3 тысяч, было принято по приговорам судов за уголовные преступления.

Еще 400 человек лишились гражданства из-за отсутствия воинского учета, а около 300 – из-за действий, угрожающих безопасности страны.

"При этом хочу подчеркнуть, что такая мера может быть применена исключительно к натурализованным лицам. Граждане нашей страны, ставшие таковыми по рождению, под указанное регулирование не подпадают", – уточнил Верещагин в эфире радиостанции "Милицейская волна".

Он также добавил, лишение гражданства не препятствует его восстановлению. Для этого необходимо повторно подать заявление о приеме после истечения установленного законом срока и при соблюдении всех требований.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что за любое умышленное тяжкое преступление необходимо лишать приобретенного российского гражданства. Позиция ведомства заключается в том, что натурализованные граждане, которые совершают подобные "крайне опасные деяния", утрачивают политико-правовую связь с государством.