23 мая, 19:59

Происшествия

Два человека ранены в центре Луганска из-за удара дрона ВСУ

Фото: МАХ/"Леонид Пасечник"

Два человека пострадали в результате атаки центра Луганска украинским БПЛА. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

По словам Пасечника, дрон взорвался рядом с аптекой и цветочным магазином. Пострадавшие госпитализированы, у них выявлены легкие раны. Глава региона отметил, что в центре Луганска часто собирается молодежь или семьи с детьми. Кроме того, рядом находится популярная кофейня.

Он также напомнил о недавнем ударе Украины по студенческому общежитию в Старобельске, который пытается пережить республика.

"Владимир Путин неоднократно отмечал и вчера еще раз подчеркнул: киевская хунта проявляет истинный неонацизм, совершает террористические атаки по гражданским объектам и мирным жителям. За все это им безусловно придется ответить", – добавил Пасечник.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В настоящее время известно о 18 погибших и 43 пострадавших. Под завалами еще могут оставаться трое детей. Все они получат компенсацию. Также подростки, которым еще не исполнилось 18 лет, будут направлены на отдых и лечение в подведомственные Минпросвещения РФ детские центры. Более того, в связи с произошедшим с 22 мая всех учеников перевели на дистанционный формат обучения.

После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку ВСУ на колледж в ЛНР, назвав ее чудовищным преступлением украинских властей. Представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные обязаны понести наказание за произошедшее. Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар ВСУ по Старобельску.

происшествиярегионы

