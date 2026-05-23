Не менее 10 дронов ВСУ атаковали транспортный цех ЗАЭС

Фото: depositphotos/Afotoeu​

Не менее 10 украинских БПЛА атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, которая входит в состав атомных станций "Росатома". Об этом сообщает пресс-служба станции.

В результате оказались повреждены 8 автобусов, которые перевозят персонал ЗАЭС. Однако из-за случившегося никто не пострадал".

Представители станции отметили, что обстановка вокруг ЗАЭС характеризуется как крайне напряженная из-за постоянных атак Украины. По их данным, интенсивность ударов не уменьшается.

"Под постоянным психологическим давлением находятся как сотрудники атомной станции, обеспечивающие безопасность АЭС, так и все жители Энергодара", – уточнили представители станции.

Несмотря на это, персонал Запорожской АЭС продолжает выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасную эксплуатацию станции.

ЗАЭС подвергалась атакам со стороны киевского режима три дня подряд. В частности, 16 мая украинские военные пытались ударить БПЛА по территории станции, а 17-го числа из-за атаки повреждения получили кровля транспортного цеха и несколько автобусов для перевозки сотрудников.

18 мая беспилотник атаковал территорию, где находится списанная техника. В результате никто не пострадал. Также не выявлено разрушений, влияющих на работу станции.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) однозначной оценки преступных действий ВСУ в части атак на ЗАЭС.

