Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 19:38

Город

Ягодный сезон начался на столичных ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Первую в этом сезоне клубнику уже можно найти на прилавках московских ярмарок. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ягода поступает в Москву из Краснодарского края, Дагестана, Ставрополья, Ростовской, Липецкой и Нижегородской областей. Среди сортов – "кулон", "виктория", "альба", "олимпия", "клери", "черный принц", "азия", "максим", "купчиха", "брилла". Покупателям нравятся определенные виды за аромат, яркий вкус или плотную мякоть.

По словам участницы московской ярмарки на Хабаровской улице Марии Юренковой, сначала в столицу привозят ранние сорта, а потом – более поздние. Например, "азия" и "гигантелла" еще только на подходе.

Она рекомендовала хранить клубнику в холодильнике в открытом контейнере, чтобы продлить свежесть ягоды. Также не стоит мыть ее всю сразу – это лучше сделать непосредственно перед подачей.

Отмечается. что клубника содержит много витамина С и органических кислот. Яркий цвет ей придают антоцианы, а насыщенный аромат – свыше 300 летучих соединений.

Эта ягода часто используется не только в десертах, но и салатах. Ее можно подать с зеленью и сыром страчателла.

Еще один интересный вариант подачи – клубничная сальса к мясу и рыбе. Мелконарезанная клубника смешивается с зеленым луком, мятой и лимонным соком. А на завтрак ягоду можно запечь в духовке с овсянкой и медом.

Ранее эксперт Илья Березнюк рассказал, что клубника в российской рознице подешевела на 25–30% с начала весны. По мере того как будет нарастать предложение из южных и центральных регионов, цена продолжит падать. Традиционно пик удешевления приходится на июнь, когда начинается массовая уборка ягод в Центральном федеральном округе.

Смородина и крыжовник появятся в павильонах "Ягодные сезоны" в Москве

Читайте также


городеда

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика