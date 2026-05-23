Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 20:37

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: два человека пострадали после выезда автомобиля на тротуар в Москве

Два человека пострадали после выезда автомобиля на тротуар в Москве

Фото: Москва 24

Автомобиль выехал на тротуар рядом с остановкой в Москве. В результате пострадали два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в районе дома 18 по улице Окской. Там столкнулись два автомобиля, после чего один из них выехал на тротуар.

По словам осведомленного источника в правоохранительных органах, одна пострадавшая является пассажиром автомобиля, а вторая – пешеходом. Причины ДТП уточняются.

Ранее иномарка врезалась в ресторан на западе Москвы. Предварительно, водитель Nissan потерял управление и въехал во входную группу заведения общественного питания, расположенного в доме 19 по Университетскому проспекту. В результате никто не пострадал, однако оказались повреждены фасад здания и машина.

Читайте также


происшествияДТПгород

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика