ТАСС: два человека пострадали после выезда автомобиля на тротуар в Москве

Автомобиль выехал на тротуар рядом с остановкой в Москве. В результате пострадали два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в районе дома 18 по улице Окской. Там столкнулись два автомобиля, после чего один из них выехал на тротуар.

По словам осведомленного источника в правоохранительных органах, одна пострадавшая является пассажиром автомобиля, а вторая – пешеходом. Причины ДТП уточняются.

Ранее иномарка врезалась в ресторан на западе Москвы. Предварительно, водитель Nissan потерял управление и въехал во входную группу заведения общественного питания, расположенного в доме 19 по Университетскому проспекту. В результате никто не пострадал, однако оказались повреждены фасад здания и машина.

