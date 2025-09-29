Песков: власти Украины не давали Москве сигналов о возобновлении переговоров

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Никаких сигналов от Киева о возможном продолжении переговоров делегаций РФ и Украины пока не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он добавил, что украинские власти также пока не ответили на предложение российской стороны о создании трех рабочих групп.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал "бесцельными" боевые действия, которые ведет российская сторона, а также заявил, что при поддержке Евросоюза Украина якобы могла бы вернуть всю территорию в первоначальном виде.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил России "дурными последствиями" в случае отказа от добросовестных переговоров по урегулированию конфликта.

Песков отмечал, что Владимир Путин остается открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров. Россия также рассчитывает на то, что США будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле.