Вэнс пригрозил РФ последствиями при отказе от диалога по Украине

Фото: ТАСС/AP/The New York Times/Doug Mills

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил России "дурными последствиями" в случае отказа от добросовестных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Выступление политика транслировал Белый дом.

По словам Вэнса, президент США Дональд Трамп искренне считает, что этот конфликт вредит России, Украине и США и что убийства необходимо прекратить. Вице-президент подчеркнул, что речь идет не об изменении позиции Трампа, а о признании реальности.

"Я считаю, что президент Трамп сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания войны", – утверждает Вэнс.

Ранее Трамп назвал "бесцельными" боевые действия, которые ведет российская сторона, а также заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы находится в состоянии бороться и вернуть всю территорию в ее первоначальном виде.

Лидер США также потребовал, чтобы Европа присоединилась к американским санкциям против России. По словам Трампа, Штаты могут ввести "очень жесткие пошлины", если РФ "не готова" заключить соглашение о прекращении украинского конфликта. Однако европейские страны должны ввести "такие же меры" и "активизироваться".