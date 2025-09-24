Песков отверг утверждение Трампа, что Россия – "бумажный тигр"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Россия – это не "бумажный тигр", заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. "Бумажных медведей" не бывает, и Россия – настоящий медведь", – заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа, назвавшего РФ "бумажным тигром".

Песков отметил, что Трамп проявляет политическую волю к поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что Владимир Путин высоко ценит старания президента Штатов. Представитель Кремля считает, что американский лидер не может не видеть открытость президента РФ к процессу урегулирования украинского конфликта.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что отношения Путина и Трампа позволяют им обсуждать острые темы и доносить друг до друга основные посылы. Лидеры двух стран общаются на "ты" и тепло относятся друг к другу, заявил Песков.

Трамп назвал Россию "бумажным тигром", комментируя боевые действия со стороны РФ. По словам американского президента, бои идут "бесцельно". Он заявил, что сейчас надо действовать Киеву. Трамп считает, что Украина при поддержке ЕС находится в состоянии бороться и вернуть всю территорию в ее первоначальном виде. Свое мнение президент Штатов объяснил понимаем военной и экономической ситуации в России и на Украине.

