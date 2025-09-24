Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Москва не отказывается от переговоров с Киевом, несмотря на очень сомнительную легитимность украинских властей. С таким заявлением выступил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации, передает РИА Новости.

"Оптимальный формат для переговоров уже найден – это переговорная площадка в Стамбуле. Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко", – подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что европейские страны хотят, чтобы СБ ООН жил в "параллельной реальности", в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, а украинские граждане не погибают в бессмысленной борьбе за западные геополитические интересы.

Россия никогда не пыталась растоптать украинскую идентичность, это огромная и наглая ложь, отметил зампостпреда РФ при ООН. По его словам, в Брюсселе бессознательно раскручивают маховик войны и создают из России образ врага, который якобы на них нападет.

Полянский также заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс серьезно "влипли" с антироссийским украинским проектом.

"Запутались и заврались, и не очень представляют, как выпутаться из ситуации, в которой сами себя загнали", – указал он.

При этом раньше всех начали "прозревать" в Вашингтоне после прихода к власти новой администрации, добавил дипломат. Представитель российской миссии в ООН также обвинил Запад в последовательном игнорировании бесспорных нарушений международного гуманитарного права со стороны Украины. Он указал, что Киев использует мирных жителей в качестве живого щита и размещает средства ПВО в непосредственной близости от жилых кварталов.

"Название этой страны (Украины. – Прим. ред.) стало нарицательным не только для поголовной коррупции и тотального бесправия, но и для вопиющих двойных стандартов, которые коллективный Запад и подконтрольные ему СМИ демонстрируют в украинском контексте", – отметил Полянский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза находится в состоянии бороться и вернуть всю территорию в ее первоначальном виде. Американский лидер отметил, что теперь он полностью понял военную и экономическую ситуацию в России и на Украине.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио призвал Совбез ООН, а также российскую и украинскую стороны сделать все возможное для завершения текущего конфликта. Он подчеркнул, что конфликт в конечном итоге завершится за столом переговоров, а не на поле боя.