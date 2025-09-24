Рубио призвал Москву и Киев к завершению конфликта

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Власти США призывают Совет безопасности ООН, а также российскую и украинскую стороны сделать все возможное для завершения текущего конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе заседания Совбеза ООН.

"Включая Российскую Федерацию, сделать все, что в их силах, и украинскую сторону, если уж на то пошло, – все стороны – прекратить эту войну до того, как она превратится в нечто такое, что продлится еще 3–4 года, приведет к еще большим разрушениям, как экономическим, так и материальным, к гибели людей и потере имущества, к потере будущего", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Рубио подчеркнул, что украинский конфликт в конечном итоге завершится за столом переговоров, а не на поле боя. Он также добавил, что Соединенные Штаты продолжат делать все возможное для мирного урегулирования.

По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп вложил много времени и сил в завершение украинского кризиса. Кроме того, он продемонстрировал "экстраординарное терпение", воздерживаясь от усиления антироссийских санкций.

Вместе с тем глава Белого дома сохраняет за собой возможность дальнейшего ужесточений санкций против РФ, а также поставок новых систем вооружения на Украину, подчеркнул Рубио.

"У него (Трампа. – Прим. ред.) есть возможность и варианты возложить на РФ дополнительные экономические издержки, если это будет необходимо, чтобы положить этому конец", – заключил глава Госдепартамента США.

Выступая на Генассамблее ООН, Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к американским санкциям против России. Он заявил, что США могут ввести "очень жесткие пошлины", если РФ "не готова" заключить соглашение о прекращении украинского конфликта. Однако европейские страны должны ввести "такие же меры" и "активизироваться".

После общения с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп также заявил, что Украина при поддержке Евросоюза находится в состоянии бороться и вернуть всю территорию в ее первоначальном виде.