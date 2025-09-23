Зеленский заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Путину

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь лидер США Дональд Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину.

"Я очень благодарен Трампу. Сейчас деталями поделиться не могу. Трамп владеет очень важной информацией касательно ситуации на фронте", – сказал Зеленский журналистам по итогу встречи с американским президентом.

Он также отметил, что Трамп якобы согласился предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения текущего конфликта.

Ранее Трамп заявил, что полностью понял военную и экономическую ситуацию в России и на Украине, в связи с чем сделал вывод, что Киев при поддержке Евросоюза якобы находится в состоянии бороться и вернуть всю территорию в ее первоначальном виде.

В Кремле отмечали, что Путин остается открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия рассчитывает на то, что США будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле.