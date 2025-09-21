Песков: Путин открыт к урегулированию конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин остается открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин так же, как и президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования", – сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря главы государства, Россия рассчитывает на то, что Штаты будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле.

Ранее Трамп заявил, что Путин "подвел" его в вопросе украинского конфликта. Глава Белого дома пояснил, что рассчитывал урегулировать ситуацию из-за своих хороших отношений с российским главой, однако ситуация оказалась намного сложнее.

Песков заявлял, что резкость американского лидера объясняется его продолжающимися усилиями в данном направлении. Также представитель Кремля подчеркнул готовность и желание Путина урегулировать конфликт на Украине политико-дипломатическим путем.

Кроме того, сам президент России выразил надежду на завершение событий, связанных с проведением специальной военной операции.