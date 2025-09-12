Politico: Европа убедила Трампа встать на их сторону в отношении России

Фото: 123RF/americanspirit

Европейским лидерам удалось убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россию якобы "нужно заставить" начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Politico.

"Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос теперь в том, как совместить эти два подхода", – рассказал один из дипломатов Евросоюза.

Другой собеседник журналистов отметил, что Европа находится в ожидании горячих дискуссий с американцами относительно того, как "на самом деле нанести удар" по России. Авторы публикации отмечают, что для этого Евросоюзу предстоит убедить "непредсказуемую" администрацию Трампа договориться о том, как это сделать.

Ранее Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию. Американский лидер отметил, что хочет мира на Украине, поэтому допускает введение санкций и таможенных пошлин.

Позже он сообщил, что готов перейти ко второй стадии санкций в отношении России. Однако Трамп не уточнил сроки реализации этих планов и не раскрыл подробности возможных ограничений.

