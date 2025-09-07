Трамп заявил о готовности ко второму этапу антироссийских санкций

Фото: ТАСС/ЕРА/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL/AARON SCHWARTZ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второй стадии санкций в отношении России. Его слова передает Reuters.

При этом он не уточнил сроки реализации и не раскрыл подробности возможных ограничений.

Ранее Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию.

Американский лидер отметил, что хочет мира на Украине, поэтому допускает введение санкций и таможенных пошлин, если его не удовлетворит результат переговоров по кризису.

Семь стран Европы присоединились к ряду санкций Евросоюза, которые были введены с начала 2025 года против граждан России, Молдавии и журналистов из других стран. Ими стали Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Молдавия и Украина.

